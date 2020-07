Bologna, squalifica Soriano: la decisione slitta ad oggi

Roberto Soriano era stato espulso domenica pomeriggio a San Siro contro l’Inter per aver usato un’espressione “incresciosa” nei confronti dell’arbitro. Il Giudice Sportivo ci è andato pesante infliggendo al giocatore del Bologna ben 2 giornate di squalifica. Il club sta però facendo il possibile per dimezzarle, nella speranza che il ragazzo dopo l’assenza con il Sassuolo non salti anche la sfida di Parma.

La Corte Sportiva d’Appello della Figc avrebbe dovuto decidere ieri, ma la decisione è slittata ad oggi. Ad ore ci sarà un incontro in videoconferenza con il legale del club Mattia Grassani e con il trequartista. Il Bologna spera di ottenere l’ok: in quel caso, Soriano sarà tra i convocati per domenica sera al Tardini.

Fonte: “Carlino”