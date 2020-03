Carlino – Bologna, si allontana il rientro in campo

La prima data fissata dal Bologna per il ritorno ad allenarsi a Casteldebole era stata giovedì 19 marzo. Questo però era prima che l’emergenza sanitaria divenisse tale. Ora sono già diversi i giocatori di Serie A contagiati dal Coronavirus e, purtroppo, ne usciranno altri. Impossibile dunque tornare in campo la prossima settimana. Il rientro si allontana in maniera inevitabile.

Molto dipenderà dall’assemblea di martedì, dove la Lega Calcio si riunirà insieme alle altre leghe e soprattutto insieme all’Uefa per capire il da farsi. All’inizio della prossima settimana conosceremo il futuro del calcio europeo: quando e come recuperare tutte le partite mancanti. Nelle prossime ore, però, il Bologna potrebbe già comunicare un prolungamento dello stop forzato: i giocatori dovranno continuare a fare esercizi da casa, e lo staff tecnico dovrà preparare un piccolo richiamo di preparazione una volta rientrati. Si parla di aprile.

Fonte: “Carlino”