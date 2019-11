Carlino – Bologna, settore giovanile ricco di futuri campioni

Riconosciuto recentemente miglior settore giovanile dell’Emilia Romagna, non è una sorpresa che il Bologna possa vantare tanti ragazzi di ogni età che sono ormai in pianta stabile nelle rispettive nazionali. Tanti i futuri campioni che oggi vestono rossoblu, e che sperano di diventare un simbolo del proprio paese in futuro. L’ultimo in ordine di tempo è il portiere Marco Molla, che fino a lunedì è stato protagonista dei Mondiali under 17: il suo sogno è terminato contro il Brasile, che ha eliminato l’Italia ai quarti di finale. Altro futuro campione azzurro è Gianmarco Cangiano, centrocampista offensivo arrivato in estate dalla Roma: il suo curriculum dice Primavera del Bologna e Italia under 19. A loro si aggiungono anche Mattia Motolese, difensore dell’under 16, e Franzini, classe 2005 che tra pochi giorni sarà in Portogallo con l’Italia under 15.

Il Bologna vanta però preziose stelle provenienti anche dal resto d’Europa. Su tutti gli islandesi Baldursson e Sigurpallson, punti di forza rispettivamente della nazionale under 19 e 17. Nazionale è anche il centrale Boloca – anche se di proprietà della Juventus – che milita nella Romania under 19. In difesa c’è anche Elio Zalli, albanese under 17 in prestito dall’Inter. Per quanto riguarda l’attacco, infine, si parla molto bene di Paananen e Bakos, entrambi under 17: il primo in Finlandia ed il secondo in Ungheria.

Fonte: “Carlino”