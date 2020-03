Carlino – Bologna, serve tempo: Dominguez e Svanberg devono crescere

Il centrocampista svedese sta deludendo. L’anno scorso con Inzaghi si era messo in mostra, ma da quando a Bologna è arrivato Mihajlovic non ha quasi mai rispettato le aspettative. Il tecnico serbo gli ha dato 14 occasioni in questa stagione, di cui 7 da titolare. Mediano o trequartista, Svanberg ha mostrato tante cose a metà. Un palo colpito contro la Lazio all’andata e poco altro.

Scheda 1 di 2