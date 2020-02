Carlino – Bologna senza paura: c’è profumo d’Europa

Quasi nessuno lo ammette, ma ormai l’obiettivo del Bologna è chiaro. La stagione è iniziata – nonostante la grande cavalcata dello scorso girone di ritorno – tra mille punti interrogativi, e nessuno osava pensare all’Europa. In estate le voci dicevano: “Europa League entro 3 anni”. Vero, ma nulla vieta di provarci già adesso. Messa in cassaforte la salvezza in questa stagione 2019/20, la squadra di Mihajlovic cerca ora di stabilirsi in maniera continuativa nella parte sinistra della classifica. Tutto ciò che arriverà in più sarà solo di guadagnato, ed un livello superiore da cui ripartire l’anno prossimo.

Ecco quindi che la gara di oggi al Dall’Ara alle ore 18 contro il Genoa assume grandissima importanza. Il Bologna deve continuare la sua striscia positiva: nelle ultime 8 giornate, infatti, i rossoblu hanno una media da scudetto. Mihajlovic si è imposto in panchina dall’8 dicembre, e da allora la squadra ha letteralmente cambiato marcia. 5 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta (a Torino contro i granata) valgono ben 17 punti: meglio dei felsinei hanno fatto solo Lazio e Juventus, rispettivamente con 20 e 18 punti. Vincendo oggi contro il Grifone, il Bologna tornerebbe a scavalcare l’Hellas Verona, impegnata domani in Friuli contro l’Udinese. I 3 punti oggi riporterebbero gli emiliani al 6^ posto in classifica, dove il profumo di Europa è davvero forte.

