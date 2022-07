Carlino – Bologna senza difesa e senza idee

Giudizio pesante quello che Il Resto del Carlino dà al Bologna che ieri è stato travolto in amichevole dal Twente . Non c'è stata partita all'Enschede, la squadra olandese si è imposta con il risultato di 4-1 segnando tutte le reti nel corso del primo tempo. "Dietro si balla e davanti non si costruisce nulla: una prestazione che dovrebbe spingere il club a intervenire sul mercato", si legge sul quotidiano.

Le pagelle del quotidiano regalano una sola sufficienza ai rossoblù, quella riservata a Marko Arnautovic, lodato per le due occasioni da gol create nel primo tempo. Per il resto della squadra piovono insufficienze, molte anche gravi: Bonifazi raggiunge il 4 in pagella, mezzo voto in più invece per Aebischer, Dominguez e Vignato. Non si salva nemmeno l'autore del gol Soumaoro, bocciato con un 5 pieno così come Skorupski, De Silvestri e Orsolini.