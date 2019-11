Carlino – Bologna, Samuel sponsorizza Dominguez

Il Bologna sta da settimane guardando al mercato di gennaio. Tra obiettivi e opportunità, chi dovrebbe arrivare quasi certamente è Nicolas Dominguez, centrocampista di grande qualità. Il classe 1998 argentino è di proprietà del Velez, ma il Bologna lo ha già acquistato in agosto per circa 7,5 milioni di euro più importanti bonus. Il ragazzo dimostra un talento notevole, e a Bologna sembrano sempre più convinti di anticipare il suo approdo in Italia.

Ha voluto l’ultima conferma probabilmente lo stesso Sinisa Mihajlovic, che anche ieri è stato presente tutto il giorno al centro sportivo di Casteldebole per allenare la sua squadra. Al tecnico serbo ha infatti fatto visita Walter Samuel, ex difensore centrale dell’Inter con cui l’allenatore ha condiviso 3 stagioni. “The Wall” è attualmente collaboratore tecnico della nazionale argentina, nella cui orbita ruota appunto Dominguez. Samuel ha parlato a Mihajlovic del ragazzo, “sponsorizzandolo” a dovere. L’impressione è che – considerando anche le attuali condizioni fisiche di Soriano – il centrocampista sarà a Bologna tra poco più di un mese.

Fonte: “Carlino”