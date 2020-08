Carlino – Bologna, questi tutti gli esordi in questa stagione di Serie A

All’ultima giornata di campionato, è possibile tirare le somme per il Bologna. Tra i giocatori attesi e le sorprese, Sinisa Mihajlovic ha fatto esordire 10 ragazzi nella nostra Serie A. Tra chi di sicuro ha deluso c’è Denswil, che alla prima esperienza in uno dei maggiori campionato europei ha fallito. Discorso simile per Skov Olsen, che non è riuscito quasi mai a mostrare le sue qualità fuori dalla Danimarca.

Altri invece hanno sorpreso in positivo. Tra loro c’è di sicuro Tomiyasu (classe 1998), pagato 8 milioni di euro e ricercato già da tutte le big italiane. Poi Schouten (1997), che ha ben figurato in mezzo al campo, e Nico Dominguez (1998), arrivato a gennaio con grande qualità e personalità. Tra gli esordienti di Mihajlovic ci sono però anche altri giovani di belle speranze che ricorderanno per sempre questa stagione. Si tratta di talenti come Cangiano (2001), Juwara (2001) e Baldursson (2002). A loro, infine, si aggiungono anche Ruffo Luci e Bonini. Tra gli esordi, manca solo quello del giovane Sarr – il terzo portiere rossoblu: difficile però che oggi il mister decida di dargli una chance contro il Torino.

Fonte: “Carlino”