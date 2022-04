Carlino – Bologna, quattro fattori per la rinascita: un finale di stagione da chiudere al meglio

Mitchell Dijks (Bologna) ; April 18; 2021 - Football : Italian championship 2020 2021 ; 31°Day ; match between Bologna 4-1 Spezia at Renato Dall Ara Stadium ; Bologna, Italy; ;( photo by aicfoto)(ITALY) [0855]

Ci sta che un gruppo di ragazzi giovani, specialmente per chi ha già vissuto due anni fa questi momenti, sappiano ricompattarsi e trovare forza da un brutto avvenimento come il nuovo ricovero di Sinisa Mihajlovic, ritrovando in loro stessi motivazioni che evidentemente credevano perdute e a giocare per il proprio allenatore, che è stato bravo a non mollare un centimetro mostrando in primis la sua forza da una sala d'ospedale, così come bravi sono stati Tanjga e De Leo a tradurre le proprie indicazioni e a mettere in campo una squadra sempre competitiva.