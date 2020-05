Carlino – Bologna quasi al completo: domani rientrano anche i due terzini

Il Bologna si sta ritrovando da martedì pomeriggio per svolgere allenamenti individuali. Inizialmente c’era solo metà della rosa, ma poi col passare dei giorni è andata via via aumentando. I ragazzi stanno arrivando, dopo aver ricevuto l’ok dallo staff medico. L’ultimo ad aggiungersi nella giornata di ieri è stato Skov Olsen. Le principali novità sono però attese per la prossima settimana. Domani dovrebbero infatti arrivare al centro sportivo di Casteldebole Krejci e Dijks.

I due terzini erano rientrati in Italia il 25 aprile, ed hanno quindi dovuto scontare il loro isolamento per 14 giorni. Il ceco non vede il campo dal 4 dicembre, mentre l’olandese addirittura dal 22 settembre. Mihajlovic può però sorridere: se la Serie A dovesse riprendere si giocherà davvero ogni 3 giorni, ed avere forze fresche su cui prima non ha potuto contare sarà senza dubbio un vantaggio. Ma non è tutto. In settimana dovrebbero aggregarsi al gruppo anche Palacio, Soriano, Svanberg e Sansone. Tra due settimane, invece, Baldursson e Danilo: il centrocampista islandese è atterrato ieri a Bologna, mentre l’arrivo del difensore brasiliano è previsto per oggi. Entrambi dovrebbero poter essere a disposizione per lunedì 25 maggio.

Fonte: “Carlino”