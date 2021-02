Carlino – Bologna “punito” anche sui rigori

La rabbia post Sassuolo per l’arbitraggio è ancora tangibile, ma nessuna pressione diretta verso Rizzoli.

Sono questi gli stati d’animo in casa Bologna e, ironia della sorte, la partita di sabato contro la Lazio fa tornare in mente il gol annullato ingiustamente dal VAR a Svanberg all’andata. Nonostante il punto strappato da squadra vera e ruggente contro i neroverdi, i rossoblù hanno una media punti di 1,08 a gara e, in proiezione, arriverebbero a quota 41. Tante le avversità affrontate e superate dalla squadra di Mihajlovic in quest’anno, ma fa riflettere un dato: in 23 giornate al Bfc sono stati assegnati solo due rigori, peggio in A ha fatto solo il Genoa con uno. E fa riflettere anche che, quando la squadra è rimasta in 10 uomini, abbia parcheggiato il pullman davanti alla porta per provare a difendere.

Fonte-Carlino