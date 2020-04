Carlino – Bologna-Poli, rinnovo di matrimonio in vista

In meno di 3 anni a Bologna, Andrea Poli è diventato un vero leader. Il centrocampista ex Milan ed Inter è oggi una guida per tutti, sia dentro che fuori dal campo. Il suo coraggio, la sua umiltà e la sua personalità gli hanno permesso di arrivare a quota 85 presenze con la maglia rossoblu, impreziosite da 8 gol. Ma non solo. Con la partenza di Dzemaili a gennaio, Poli è diventato anche capitano di questo Bologna.

Ecco quindi che entrambe le parti hanno tutte le intenzioni di continuare questo matrimonio. Al momento le priorità sono altre, ma quando il movimento intero ripartirà, la questione verrà subito affrontata. Il Bologna vuole prolungare il contratto del numero 16, che attualmente scade nel giugno 2021. Poli sta bene a Bologna, ed anche lui è intenzionato a rinnovare quest’intesa. E’ solo una questione di tempo.

Fonte: “Carlino”