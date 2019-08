Carlino – Bologna, più esame che amichevole

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina si concentra sull’amichevole in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Serravalle contro il Villarreal.

Mihajlovic ha dato al suo staff l’ordine di provare il 4-3-3 arretrando uno tra Svanberg e Soriano. Dopo le partenze di Nagy e Pulgar, e con Donsah in procinto di salutare, il primo obiettivo di Sinisa sarà quello di ridisegnare il centrocampo. Da capire proprio in mediana quale sarà il futuro di Kingsley, che dopo l’esperienza della scorsa stagione a Perugia sembra essere cresciuto molto, dimostrandolo nel pre-campionato. Sotto osservazione ci sarà anche la difesa, soprattutto a destra ci sarà da scegliere uno tra Mbaye e Tomiyasu. In attacco l’unico intoccabile sembra essere Palacio.