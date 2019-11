Carlino – Bologna-Parma, regna l’emergenza

Domenica al Dall’Ara all’ora di pranzo si affronteranno due squadre in grande difficoltà dal punto di vista dei giocatori da mandare in campo. Bologna e Parma contano infatti insieme 11 giocatori assenti, tra infortunati e squalificati. I rossoblu sono messi male in difesa a causa delle squalifiche di Bani e Danilo, mentre i ducali non scherzano in attacco: ai box per infortunio Inglese, Cornelius, Karamoh e molto probabilmente anche Gervinho. Sia Mihajlovic che D’Aversa dunque dovranno inventarsi qualcosa per far rientrare questa situazione di emergenza.

Il tecnico rossoblu – che ieri era incredibilmente presente a Casteldebole – rispolvererà Denswil e vi affiancherà Tomiyasu al centro della difesa: l’arretramento di Medel è solo la seconda opzione. Sulla trequarti mancherà per infortunio Soriano – che verrà sostituito da Svanberg – ma anche davanti c’è un serio problema: visti gli infortuni di Santander e Destro, Palacio sembra esser l’unica prima punta disponibile fino a Natale. Probabile che prima o poi venga chiamato in causa Skov Olsen per dargli una mano. Non festeggia di certo nemmeno D’Aversa, che deve capire cosa fare in attacco: se l’allenatore ducale non dovesse decidere di passare al 5-3-2 o al 4-4-2, insieme a Kukusevski e Sprocati potrebbe chiudere il tridente Kucka.

Fonte: “Carlino”