Bologna-Parma, c’è anche Saputo

Si preannuncia a dir poco caldo lo stadio Renato Dall’Ara domenica all’ora di pranzo, quando il Bologna ospiterà il Parma per la 13^ giornata di Serie A.

Oltre ai 20.000 e passa spettatori previsti sugli spalti, si aspetta infatti anche Joey Saputo. Il presidente del Bologna è atteso in città nelle prossime ore, e domenica dovrebbe esser seduto in tribuna ad assistere al derby emiliano. Il momento è molto delicato per la stagione di tutti, dalla squadra all’allenatore, ed il numero 1 del Bologna lo sa bene. L’atmosfera si preannuncia quindi elettrizzante. Immaginate poi se all’ultimo lo stesso Mihajlovic riuscisse ad esser presente in panchina.