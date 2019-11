Carlino – Bologna-Parma, Bigon torna in panchina

Oltre alla probabile presenza del presidente Saputo, c’è un’altra bella notizia per il Bologna. Domenica al Dall’Ara all’ora di pranzo contro il Parma – in attesa di capire la situazione Mihajlovic -tornerà in panchina anche Riccardo Bigon. Il ds rossoblu era stato squalificato al termine della gara contro l’Inter, il 2 novembre al Dall’Ara: il finale di match aveva infatti causato non poche polemiche in casa Bologna, ed il direttore di gara aveva deciso di squalificare il dirigente per due giornate. Il club felsineo ha però appena ottenuto che la pena venisse dimezzata: solo un turno di stop dunque per Bigon, già scontato a Reggio Emilia contro il Sassuolo prima della sosta. Domenica dunque il ds rossoblu tornerà in panchina.

Fonte: “Carlino”