Bologna, nessuna limitazione per i tifosi all’Olimpico

Sabato pomeriggio il Bologna sarà a Roma contro la Lazio e, probabilmente, sarà seguito anche da tanti suoi tifosi. L’allarme Coronavirus, infatti, ha colpito quasi tutte le regioni del Nord Italia, ma non quelle del Centro-Sud. Ciò significa che il match dell’Olimpico si giocherà a porte aperte, e tutto sembra indirizzare verso un settore ospiti senza alcuna limitazione per i sostenitori rossoblu. Nonostante quindi l’Emilia-Romagna sia vicina ai focolai del contagio, la regione Lazio aprirà le porte a tutti i tifosi del Bologna.

Resta ora da capire quanti e come i sostenitori seguiranno la squadra. Al momento sono circa 80 quelli ad avere già in tasca il biglietto per la curva dell’Olimpico. A questi si dovranno però aggiungere tutti i gruppi della Curva Bulgarelli, che probabilmente decideranno all’ultimo se e come partecipare alla trasferta. Allo Stadio Olimpico è previsto un totale complessivo di circa 40.000 persone.

Fonte: “Carlino”