Carlino – Bologna, Molla e Rocchi in under 17 per il mondiale brasiliano

Il Bologna c’è, anche tra i più giovani. Da qualche anno è stata attuata una vera rivoluzione dal punto di vista delle strutture e del settore giovanile, e si vede. Marco Molla, portiere classe 2002 attualmente a Neustift con la prima squadra, è infatti stato convocato dalla selezione under 17 dell’Italia per preparare i Mondiali in Brasile. Stessa cosa Matias Rocchi, attaccante che è riuscito a riprendersi dopo il brutto infortunio della primavera del 2018.

I ragazzi non si recheranno infatti a Casteldebole, ma il 4 agosto sono attesi a Cormons, in Friuli. Lì inizieranno a preparare la competizione – che inizierà in Brasile il prossimo 26 ottobre – fino all’8 agosto. Il Bologna può dunque vantare due ragazzi fra i 22 convocati.

Fonte: Carlino