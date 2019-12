Bologna-Milan, sfida sul campo e per Ibrahimovic

Non è solo una sfida che vede confrontarsi due squadre divise da un sola lunghezza in classifica, ma la partita con il Milan di domenica infatti è anche l’incontro tra le due pretendenti a Zlatan Ibrahimovic e giunge praticamente a ridosso del momento in cui lo svedese comunicherà la sua scelta: per metà dicembre infatti si conoscerà la futura destinazione di Zlatan ed è sempre di più una sfida tra Bologna e Milan.

Nonostante interessamenti da svariati campionati, l’intenzione sembra essere quella del ritorno in Italia e i contatti con entrambe le squadre sono già in fase avanzata, i rossoneri sono pronti a offrire un ricco contratto, mentre i rossoblù possono contare sull’amicizia tra Sinisa e Ibrahimovic, i due probabilmente si sentiranno prima della partita con il Milan con il tecnico del Bologna che cercherà di portare avanti l’opera di convincimento. Lo riporta Il Resto del Carlino.