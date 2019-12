Carlino – Bologna-Milan, Orsolini in panchina? Rischia di costargli l’Europeo

Questa sera il Bologna ospita il Milan al Dall’Ara. Per l’occasione, l’euforia della gente è incontenibile. Il pubblico è sempre stato caloroso in questa stagione, inoltre arrivano i rossoneri per dar vita ad un match che sembra proprio uno scontro diretto; a ciò si aggiunge anche la quasi certa presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina, oltre un mese e mezzo dopo la sua ultima volta. Sono dunque previste circa 23.000 persone al Dall’Ara per assistere allo spettacolo.

In tribuna, come riporta il “Carlino”, sarà presente anche il ct dell’Italia Roberto Mancini. Proprio per questo, la possibile esclusione di Orsolini dall’11 titolare rischia di pesare più del dovuto: l’allenatore azzurro è a Bologna per godersi una bella partita, ma anche e soprattutto per visionare gli ultimi profili, tra cui sicuramente l’Orso. Il numero 7 non è però in forma al momento, e Miha potrebbe preferirgli dal 1′ Skov Olsen. Dovesse subentrare a partita in corso, avrà solo uno spezzone di gara per convincere Mancini a portarlo all’Europeo. Questa panchina imminente rischia di costargli la convocazione la prossima estate.