Carlino – Bologna-Milan, la probabile formazione rossoblu

Un Bologna non al meglio – né dal punto di vista fisico né mentale – prepara la sfida di domenica sera al Dall’Ara contro il Milan, valida per la 15^ giornata di Serie A. I rossoblu devono dare continuità di risultati dopo la grande vittoria di Napoli, ma prima è necessario dimenticare al più presto la disfatta in Coppa Italia di mercoledì sera contro l’Udinese. Con i rossoneri Mihajlovic tornerà al suo classico 4-2-3-1, in cui sarà presente buona parte dei titolari.

Torna Skourpski in porta e Tomiyasu a destra. Al centro sicuro Danilo, mentre al suo fianco è da valutare Bani – uscito acciaccato dal San Paolo – così come Dzemaili. Tuttavia, oggi entrambi dovrebbero tornare a lavorare con il gruppo: il tecnico dovrebbe averli a disposizione. A sinistra spazio ancora a Denswil, visto che Krejci ha rimediato alla Dacia Arena una contusione al ginocchio. Con Medel squalificato, in mediana sarà Poli ad affiancare il capitano. Svanberg sulla trequarti, anche se scalpita Schouten. A sinistra certo del posto Sansone, così come Palacio centravanti: i due hanno infatti riposato contro i friulani. L’unico vero ballottaggio sembra invece riguardare la corsia di destra: al momento, Orsolini rimane davanti a Skov Olsen.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Dzemaili; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Carlino”