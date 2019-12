Carlino – Bologna-Milan, la probabile formazione rossoblu

Questa sera il Bologna ospiterà il Milan al Dall’Ara, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. I rossoblu devono dimenticare al più presto la brutta sconfitta in Coppa Italia contro l’Udinese, e Mihajlovic deve scegliere con molta attenzione gli uomini giusti. Tanti gli infortunati, tra cui Dijks, Soriano e Krejci, a cui si aggiunge anche lo squalificato Medel. Rimangono comunque alcuni ballottaggi.

In difesa certi del posto Tomiyasu, Bani e Danilo, mentre a sinistra Mbaye si candida fortemente per rubare la scena a Denswil: il senegalese dà maggiori garanzie contro Suso rispetto all’olandese. A centrocampo ci saranno sicuramente Poli e Dzemaili – che pare recuperato – ma resta da capire dove verrà impiegato quest’ultimo: se giocherà in mediana allora spazio a Svanberg sulla trequarti, mentre invece se sarà lui ad avanzare subentrerà Schouten. Davanti titolari Sansone e Palacio – in attesa del vero Destro – mentre a destra il ballottaggio è dei più serrati: al momento, Skov Olsen sembra incredibilmente avanti ad Orsolini.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Toiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Svanberg, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Carlino”