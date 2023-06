Carlino – Bologna, lettera agli abbonati in attesa della nuova campagna

Come riporta il Resto del Carlino, il Bologna ha voluto ringraziare i tifosi che hanno sostenuto la squadra per tutto l'anno: "Abbiamo passato insieme momenti fantastici allo stadio: vivere l'atmosfera, sentire i cori, vedere il Dall'Ara colorato di rossoblù anche nei momenti più difficili è, per noi, motivo di grande orgoglio". Successivamente viene annunciata l'apertura della nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione tra due settimane. Non si parla di prezzi che saranno comunicati in seguito, ma di nuovi servizi per gli abbonati. Così, i tifosi rossoblù sono chiamati al solito atto di fede nei confronti del club: Thiago Motta resterà, ma c'è un mercato tutto da definire. Il piano di rientro impone un saldo positivo di circa 40 milioni in tre anni.