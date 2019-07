Carlino – Bologna, l’esplosione del settore giovanile

La rivoluzione è ufficialmente iniziata in casa Bologna, sia in prima squadra che per quanto riguarda il settore giovanile. Sono infatti già 4 i ragazzi che da giovedì si allenano a Casteldebole con la squadra di Mihajlovic, che a Castelrotto potrà così analizzare anche gli eventuali profili pronti per fare il grande salto. Si tratta di Thomas Fantoni, Tommaso Cassandro, Marco Molla e James Uhunamure.

Fantoni potrebbe diventare il terzo portiere del Bologna dopo Skorupski e Da Costa, con Santurro che lascerà l’Emilia. Di conseguenza, l’estremo difensore titolare della Primavera diventerebbe proprio Molla. Fari puntati anche sul giovane Cassandro, ragazzo a dir poco duttile. Nato centrocampista centrale, in due anni di Primavera è stato trasformato in difensore da mister Troise. E’ invece un attaccante di qualità Uhunamure, che ha dimostrato di avere potenzialità da non sottovalutare.

Fonte: Il Carlino