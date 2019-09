Carlino – Bologna, le ultime di formazione

Da giorni ormai si parla delle conseguenze fisiche e mentali che avrebbe portato il primo turno infrasettimanale della stagione. Il Bologna, come tutte, deve infatti affrontare 3 partite in 8 giorni: non è dunque un mistero il fatto che Mihajlovic abbia pensato seriamente al turnover. In questo trittico di gare, quella di oggi pomeriggio alla Dacia Arena contro l’Udinese sembrava la più adatta per ruotare qualche giocatore che nelle ultime uscite aveva speso molto. Tuttavia, come riporta il “Carlino”, sembra proprio che il turnover varato dal tecnico sarà minimo. Rispetto alla sfida del Marassi contro il Genoa, il Bologna cambierà uno o due pedine al massimo.

Tre elementi su quattro in difesa verranno riconfermati, se non tutti: Mbaye insidia sulle fasce Tomiyasu e Krejci, che però al momento sono entrambi favoriti rispetto al terzino senegalese. Danilo va in panchina: titolari Denswil e Bani. A centrocampo è intoccabile Medel, mentre Poli è ancora avanti a Dzemaili. La batteria dei trequartisti dovrebbe rimanere la stessa: ancora panchina per Skov Olsen, dentro Orsolini, Soriano e Sansone. Il cambio più sicuro dovrebbe essere quello nel ruolo di centravanti: il titolare sarà Santander, con Palacio che dovrebbe accomodarsi in panchina. “El Ropero” non ha ancora esordito da titolare in questa stagione, ma ogni volta che è entrato ha sempre creato problemi alle difese avversarie: dovrebbe esser arrivato il suo momento. “El Trenza”, invece, dovrebbe rifiatare, a meno che Mihajlovic non decida all’ultimo di schierarlo a sinistra e dare un turno di riposo a Sansone. Non considerato per oggi pomeriggio Destro, l’ultimo a regalare la vittoria ai rossoblu alla Dacia Arena.