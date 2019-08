Carlino – Bologna, le partite vanno chiuse

Certamente il vincitore della partita di ieri sera è Sinisa Mihajlovic, ma la gara contro il Verona ha lasciato delle sensazioni non del tutto positive. Rimane l’amarezza per aver raccolto un solo punto contro una neopromossa proprio nel giorno del ritorno da brividi di Sinisa. Eppure la partita era cominciata nel migliore dei modi, al 13′ la furbizia di Orsolini combinata al pasticcio di Dawidowicz mettono la gara in discesa: rigore per il Bologna trasformato da Sansone e espulsione del polacco. Da quel momento è un monologo del Bologna che però non va oltre il possesso palla, certo, occasioni ce ne sono state, ma nessuno ha piazzato la zampata che avrebbe chiuso i conti. Poi la beffa, al 27′ una punizione di Veloso rimette il risultato in parità, Verona quasi incredulo, così come i rossoblù. Il Bologna nel secondo tempo cambia schieramento con l’ingresso di Santander e Destro, 4-4-2 con gli incontristi al centro e Orsolini e Soriano ai lati, ma il gol del sorpasso non arriva. La nota negativa giunge dagli spalti del Verona, cori razzisti nei riguardi di Denswil e Kingsley. Lo riporta Il Resto del Carlino.