Carlino – Bologna, le condizioni degli infortunati

Il Bologna ospita l’Hellas Verona domenica pomeriggio. Mihajlovic ha abbondanza a centrocampo e in attacco, ma appena 4 difensori di ruolo. La linea difensiva sarà dunque la stessa che ha giocato a Torino: Bani stringe i denti per affiancare Danilo, a destra Tomiyasu e a sinistra Mbaye. Oltre ai lungodegenti Dijks e Krejci, infatti, deve dare forfait anche Denswil: il terzino olandese non ha infatti recuperato dall’affaticamento al muscolo otturale della coscia destra.

Non sarà a disposizione ovviamente neanche Medel, che per via della lesione al bicipite femorale dovrà star fermo per almeno altre due settimane. La bella notizia arriva invece dal reparto avanzato, dove il tecnico serbo non perde Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblu aveva accusato una dura botta alla spalla destra nell’allenamento di mercoledì: ieri però il ragazzo ha svolto entrambe le sedute senza problemi, e quindi sarà regolarmente arruolabile per il match contro gli scaligeri.

Fonte: “Carlino”