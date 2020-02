Bologna, le condizioni di Barrow e Orsolini

Il Bologna è uscito vincente e forte venerdì sera dall’Olimpico di Roma contro i giallorossi, ma con qualche ammaccatura di troppo. Gli infortunati erano già tanti, ed ora Mihajlovic dovrà iniziare a preoccuparsi davvero. Nel finale di gara è uscito molto zoppicante Musa Barrow, che al triplice fischio si è rialzato dalla panchina sostenuto dalle stampelle. Come hanno riportato i primi esami, l’attaccante gambiano avrebbe rimediato “solo” un forte trauma distorsivo contusivo. Nessuna frattura e nessun interessamento del legamento per lui, che verrà costantemente monitorato. Nella giornata di mercoledì ci saranno altri test, e da lì si capiranno meglio le sue condizioni: la sensazione è che difficilmente Barrow potrà esser in campo sabato pomeriggio al Dall’Ara contro il Genoa.

Problemi anche per Orsolini, uscito dal campo pochi minuti prima del compagno. L’Orso ha procurato l’espulsione di Cristante, che però gli ha lasciato un bel “regalino”. Per il ragazzo, infatti, sono stati necessari 7 punti di sutura sulla coscia. Orsolini, però, dopo qualche giorno di riposo, dovrebbe essere a disposizione per il match contro il Grifone.