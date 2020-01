Bologna, le condizioni degli infortunati

Cattive notizie dall’infermeria per Mihajlovic. Domani pomeriggio il Bologna sarà a Ferrara ad affrontare la Spal, gara valida per la 2^ giornata di Serie A. Contro i ferraresi, però, il tecnico rossoblu non potrà contare su Denswil e Medel, che non recupereranno dagli infortuni nemmeno in queste ultime ore: il difensore olandese si è allenato a parte ieri, mentre il centrocampista cileno si è limitato a fare terapia. Il Bologna spera di recuperarli per la prossima gara, quella al Dall’Ara contro il Brescia.

A Denswil e Medel si aggiungono però anche i due lungodegenti Krejci e Dijks, ai box da mesi: i due laterali non torneranno a disposizione prima di febbraio. Inoltre, Mihajlovic non potrà contare domani nemmeno su Bani e Sansone, entrambi squalificati.

Fonte: “Carlino”