Carlino – Bologna, la situazione degli infortunati

Dopo la dura sconfitta di ieri pomeriggio contro la Lazio, il Bologna pensa già alla Juventus: Coronavirus permettendo, i bianconeri saranno al Dall’Ara domenica 8 marzo alle ore 18. Mihajlovic ha ritrovato diversi giocatori in settimana, ma anche contro la Vecchia Signora dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo. Oltre infatti agli squalificati Bani, Schouten e Santander, infatti, ci sono ancora dei ragazzi infortunati.

Non saranno di certo a disposizione i lungodegenti Dijks, Krejci e Svanberg. Nessuno di questi sarà in campo prima di metà marzo: oltre alla Juventus, dunque, se il calendario dovesse rimanere invariato, salteranno anche il match di Genova contro la Sampdoria. Per fortuna però, in questo momento, le alternative tutto sommato ci sono.

Fonte: “Carlino”