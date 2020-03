Bologna, la quarantena di Orsolini: colpo di tacco e canestro

La quarantena a cui tutta Italia deve sottoporsi è dura, ma per nostra fortuna – in questo caso – c’è il web. L’ultima delle challenge lanciate su Instagram riguarda proprio i calciatori (o chiunque voglia vestire i loro panni per un momento). La sfida prevede infatti di palleggiare con un qualsiasi oggetto casalingo, “lanciare il guanto” ad altri tre amici e trasmettere un messaggio molto chiaro: “Rimanete in casa”.

Il primo a cimentarsi in casa Bologna è stato Sansone, che ha nominato a sua volta Soriano e Orsolini. Proprio quest’ultimo ha fatto divertire tutti con un video di 25 secondi nella giornata di ieri. Il numero 7 rossoblu palleggia infatti con un piccolo pallone da basket, per poi girarsi di scatto e colpirlo con il tacco-esterno sinistro: lo strumento prende una traiettoria unica, e va ad infilarsi proprio in un piccolo canestro attaccato al muro, dopo aver rimbalzato sul tabellone.

Fonte: “Carlino”