Carlino – Bologna, la difesa si forma: Danilo guida i nuovi

Tutti insieme appassionatamente. Ecco cosa hanno pensato a Bologna quando hanno formato le coppie di giocatori che avrebbero condiviso le camere d’albergo durante il ritiro di Castelrotto. Già, perché in due alloggi comunicanti risiedono proprio i 4 difensori centrali rossoblu: Danilo, Denswil, Tomiyasu e Bani. Tutti insieme per conoscersi meglio ed il prima possibile, cementificando così i rapporti.

Poi si guarda al campo, dove l’unico titolare inamovibile al momento è proprio Danilo. Leader dello spogliatoio e della difesa, il brasiliano sta guidando a meraviglia Denswil alla sua sinistra. Il centrale belga sembra il favorito per sostituire Lyanco, mentre gli altri due sono al momento un pelo indietro. Prende dunque forma la difesa del Bologna, che – salvo sorprese – per 3/4 sarà la stessa della scorsa stagione. Proprietari delle fasce saranno infatti Dijks e Mbaye. A sinistra si attende ancora uno che possa far rifiatare l’olandese, mentre a destra si cerca di impostare Tomiyasu: molto sveglio, potendosi adattare da terzino destro bloccato, il giapponese allontana Calabresi da Casteldebole.

Fonte: Il Carlino