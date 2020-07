Carlino – Bologna, la difesa perde i pezzi: le assenze con il Lecce

Che il punto debole del Bologna sia la difesa, è ormai noto a tutti. La squadra di Mihajlovic incassa gol infatti da 30 partite consecutive, ed il trend non sembra volersi fermare. Piove però sul bagnato a Casteldebole. Dopo l’infortunio di Bani, infatti, rischia di dover salutare la stagione in anticipo anche Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese ha infatti riportato un problema muscolare alla coscia destra contro l’Atalanta, e di certo non potrà esser a disposizione domenica pomeriggio al Dall’Ara contro il Lecce. L’esito degli esami strumentali dovrebbe arrivare a breve, ma con sole 3 gare al termine da giocare in 9 giorni sembra ormai impossibile rivederlo in campo.

Assenze pesanti per Mihajlovic: Bani e Tomiyasu erano stati probabilmente le due pedine migliori in difesa per tutta la stagione. In questo finale, dunque, il tecnico serbo dovrà accontentarsi di ciò che rimane. Al centro ci sarà Denswil, a meno il mister che non decida di lanciare il giovane Corbo o di far arretrare Medel in extremis. A destra, invece, rimane il solo Mbaye a disposizione. La linea difensiva da qui alla fine, sulla carta, è abbastanza obbligata: Mbaye a destra e Dijks – o Krejci – a sinistra, con Danilo e Denswil al centro.

Fonte: “Carlino”