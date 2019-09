Carlino – Bologna, la carica dei mille in Curva Sud, ma i bresciani protestano

Non si placa l’entusiasmo del tifo rossoblu, saranno in mille oggi a Brescia per la terza sfida stagionale. I tifosi cercheranno di spingere la squadra verso la miglior partenza nella storia della Serie A nell’era dei 3 punti. La capienza della Curva Sud del Rigamonti, ridotta dopo i lavori sarà interamente dedicata ai fans bolognesi. La notizia ha suscitato diversi malumori tra i tifosi delle Rondinelle. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti il gruppo Ultras Brescia 1911 si è radunato per protestare sotto la sede del club, contro la chiusura del settore ai tifosi locali. Tifosi che saranno dirottati in gradinata, a patto che abbiano sottoscritto la membership card gratuita. Proteste che hanno fatto alzare l’attenzione sotto l’indice dell’ordine pubblico per la partita odierna.