Carlino – Bologna in emergenza per la partita contro l’Inter

Mihajlovic obbligato a reinventare la squadra

Non saranno disponibili causa positività al Covid Dominguez, Viola, Hickey e Molla. Alla lista degli indisponibili si aggiungono anche: Santander bloccato in Paraguay per scontare la quarantena, Schouten che tornerà a disposizione la prossima settimana, Vignato febbricitante anche se risultato negativo al tampone nonché Barrow e Mbaye impegnati in Coppa D’Africa. Sarà poi da valutare la disponibilità di Orsolini che nei giorni scorsi si è allenato a parte essendo stato a contatto con un positivo. A oggi il probabile undici da schierare giovedì dovrebbe essere: Skorupski tra i pali, Soumaoro, Theate e Bonifazi i tre centrali difensivi, SkovOlsen, Svanberg, Medel, Soriano e Dijks i cinque di centrocampo con Arnautovic e Sansone come coppia d’attacco.