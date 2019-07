Carlino – Bologna in Austria, manca solo Sabatini

Il Bologna c’è, è forte e unito. Il gruppo si è stretto attorno a Sinisa Mihajlovic ed è diventato ancora più compatto. Lo dimostra tutta la società, che ha fortemente voluto accompagnare la squadra nel ritiro in Austria. I rossoblu sono arrivati ieri pomeriggio dopo il viaggio in treno – fino ad Innsbruck – ed un breve tragitto in autobus fino a Neustift. La squadra non ha però ancora visto il campo: lo vedrà oggi per la prima volta nell’amichevole contro il Colonia fissata per le 18.

Come riporta “Il Carlino”, insieme alla squadra – guidata per il momento da Taniga – sono partiti anche Fenucci e Bigon. Nei prossimi giorni, lo staff tecnico sarà raggiunto anche da Di Vaio e Winterling. Non arriverà in Tirolo il solo Walter Sabatini, che è rimasto a Casteldebole per portare avanti alcune trattative: il campo non dorme mai, ma nemmeno il calciomercato.