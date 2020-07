Bologna, il tuo Dall’Ara è ormai un tabù

Con il pareggio di ieri sera al Dall’Ara contro il Cagliari, il Bologna è costretto ad allungare la sua striscia “negativa”. La squadra di Mihajlovic, infatti, lockdown o no, non vince al Dall’Ara da 5 mesi. L’ultima volta fu il trionfo per 2-1 sul Brescia l’1 febbraio. Il Bologna, inspiegabilmente, fa una gran fatica a conquistare i 3 punti tra le mura amiche. Al di là del Covid-19, infatti, nelle ultime 4 partite giocate al Dall’Ara, il Bologna ha ricavato due pareggi e due sconfitte: 2 soli punti sono davvero pochi, soprattutto per puntare all’Europa.

Scheda 1 di 2