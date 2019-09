Carlino – Bologna, il prossimo mese ti dirà chi sei

Il Bologna ha fatto un grande mercato, classificandosi tra le squadre di Serie A che hanno speso di più quest’estate. Nonostante ciò, Mihajlovic ha deciso inizialmente di puntare sulla continuità, dando maggior fiducia a chi gli ha permesso la riconferma in panchina. Ed ovviamente ha avuto ragione lui. Dopo il pareggio di Verona, i rossoblu hanno meritatamente superato la Spal, ed ora si ritrovano a 4 punti con la sosta per le nazionali arrivata al momento giusto: il tecnico serbo potrà adesso inserire con calma i nuovi innesti.

Come riporta il “Carlino”, il Bologna si trova davanti ora ad un vero e proprio bivio: il calendario ha regalato un mese determinante per i rossoblu, che dovranno capire chi sono. Sfide dure ma non decisive le prossime 5 per la formazione di Mihajlovic, da cui si potrà subito intuire se gli emiliani potranno giocare un campionato importante oppure se dovranno limitarsi all’obiettivo salvezza. Dopo la sosta si va a Brescia, squadra ricca di entusiasmo perché neopromossa ma ancora senza Balotelli. Poi arriva la Roma, rivoluzionata dalle idee tattiche di Fonseca: i giallorossi hanno cambiato tanto, e non saranno di certo ancora una corazzata. Quindi Genoa e Udinese, entrambe partite bene: la prima ha 4 punti dopo Roma e Fiorentina, la seconda ha battuto il Milan all’esordio. Infine la Lazio, che è nella stessa situazione del Bologna: ha cambiato pochissimo nell’11 titolare, ed è probabilmente l’avversario più ostico delle prossime 5 gare.