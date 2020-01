Carlino – Bologna, il derby ti dirà chi sei

Oggi alle 12.30 al Dall’Ara ricomincia il campionato del Bologna, che si era concluso con una vittoria il 22 dicembre a Lecce. 9 punti per i rossoblu nell’ultimo mese del 2019 hanno garantito il 9^ posto in classifica, con vista sulle zone più calde della parte sinistra. Nonostante gli alti e bassi dovuti anche all’assenza fisica di Sinisa Mihajlovic, questo Bologna fa al momento parte della top 10 della Serie A. E nulla gli vieta di sognare. Oggi arriva la Fiorentina, che è inaspettatamente indietro di 5 punti. Montella è stato esonerato ed è arrivato Iachini, ma agli emiliani questo poco interessa. L’obiettivo a breve termine rimane lo stesso: vincere il derby dell’Appennino.

Un trionfo oggi all’ora di pranzo non darebbe solo 3 punti fondamentali a livello numerico per il proseguo del campionato, ma sarebbe un’ulteriore scossa emotiva forse decisiva. Mihajlovic cerca conferme dai suoi ragazzi: in estate disse di non voler lottare per il decimo posto, ed oggi sarà in panchina a dimostrarlo. Sognare non costa nulla, ma tutto passa dal match con la Viola: una vittoria, magari anche convincente, contro una storica rivale, farebbe davvero sognare società e tifosi. Siamo solo a gennaio, ma battere la Fiorentina ed affacciarsi sulle prime 7 della classe sarebbe il perfetto inizio del 2020. Al momento l’Europa League è solo un sogno; vedremo dopo il triplice fischio.

Fonte: “Carlino”