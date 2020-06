Carlino – Bologna, gli esiti degli esami

Nel calcio di oggi i test del laboratorio sono diventati molto più importanti e attesi che quelli del campo. Paradossalmente, il lavoro a cui è chiamato lo staff medico è ancora più importante di quello dello staff tecnico. Il Bologna, come tutte le squadre di Serie A, sta effettuando i doverosi esami per scongiurare la presenza del virus a Casteldebole. La buona notizia sta proprio in questo: i 55 test sierologici effettuati martedì al centro sportivo hanno dato tutti esito negativo.

Ci sarà ancora da attendere per qualche ora invece per quanto riguarda i risultati dei tamponi: questi sono stati effettuati ieri mattina a Casteldebole, e dovrebbero uscire oggi pomeriggio. Il Bologna sarà costretto a proseguire con questi test periodicamente fino alla fine del campionato, fissata per il 2 agosto.

Fonte: “Carlino”