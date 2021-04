Carlino – Bologna ferito dalla sosta: è allarme per Soriano

Test rapido ok, ma l’azzurro deve attendere l’esito del tampone molecolare Il dottor Nanni: "Giocherà se sarà negativo domani". Hickey si deve operare

La nazionale dà, vedi Skov Olsen , ma in tempi di pandemia è più facile che tolga: di sicuro a questo giro il saldo per i rossoblù è negativo.

Cominciamo da Soriano, in tribuna nelle tre sfide con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, oltre al danno si è aggiunta la beffa, con la positività al Covid di quattro membri dello staff di Mancini che ha messo in allarme tutti gli azzurri rientrati nei propri club. Il primo azzurro risultato positivo al tampone molecolare ieri è stato lo juventino Bonucci. "E’ una situazione di allarme" ha ammesso ieri all’Ansa il responsabile dello staff sanitario rossoblù Gianni Nanni. Che sul fantasista rossoblù ha aggiunto: "Il test rapido era negativo e lui adesso a casa non ha la famiglia con sé, a Casteldebole gli abbiamo riservato uno spogliatoio personale. Abbiamo fatto anche il tampone molecolare: se risulterà negativo fino a sabato con l’Inter potrà regolarmente giocare". Anche gli altri nazionali sono rossoblù sono già rientrati in città (Antov, Tomiyasu, Mbaye, Svanberg, Skov Olsen, Baldursson, Barrow e Breza) e ieri si sono tutti sottoposti al tampone rapido prima dell'allenamento, che ha dato esito negativo, e a quello molecolare, i cui risultati non sono immediati. Tutti con il fiato sospeso.