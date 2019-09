Carlino – Bologna è un fortino anche per la Primavera

In attesa di sapere come andrà il match di oggi pomeriggio al Dall’Ara tra Bologna e Roma, la Primavera regala la prima gioia del weekend alla società. Alla seconda giornata di campionato, l’esordio quindi tra le mura amiche, la squadra di Troise supera in rimonta il Napoli. Come riporta il “Carlino”, dopo esser andato sotto, il Bologna passa in vantaggio grazie alla doppietta di Cangiano ed al gol nel finale di Juwara, fissando il punteggio sul definitivo 3-2. Successo dunque per i rossoblu, che portano a casa i primi 3 punti della stagione.