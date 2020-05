Carlino – Bologna e Danilo, si lavora al rinnovo

Tornerà oggi in campo il pilastro della difesa rossoblu Danilo. Dopo il difficile rientro dal Brasile e il periodo di isolamento, il rossoblu potrà tornare a calcare i prati di Casteldebole. Un grande sospiro di sollievo per Mihajlovic che ritrova quindi il proprio punto di riferimento per la retroguardia.

Per Danilo però saranno giornate cruciali non solo per riprendere dimestichezza con il campo, il pallone e i compagni, ma anche in sede di rinnovo contrattuale. Il sudamericano è infatti uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno che Bigon e Sabatini intendono rinnovare. Il Bologna si sta però guardando intorno per rinforzare la retroguardia, con l’esperto giocatore che potrebbe non avere il posto garantito in squadra la prossima stagione. Ecco perché le parti stanno ancora trattando con i rossoblu che offrono un altro anno all’ombra delle Due Torri con uno stipendio leggermente inferiore rispetto ai 900mila euro percepito fino ad oggi.