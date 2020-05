Carlino – Bologna, domani secondo giro di tamponi

Dopo il primo ciclo di tamponi e test sierologici, il Bologna prosegue il percorso di cure dei suoi giocatori e dello staff tecnico. I tamponi hanno dato tutti esito negativo, quindi al momento nessun giocatore rossoblu è stato contagiato dal virus. I risultati dei test sierologici invece, mostrando solo un’eventuale passata infezione, non sono stati pubblicati – perché non ritenuti fondamentali – per questione di privacy.

Da domani inizierà quindi il secondo giro di tamponi e di test sierologici a Casteldebole. In un paio di giorni il Bologna avrà in mano i risultati di tutti. E’ ovviamente essenziale che siano tutti negativi per continuare l’attività sportiva. Dal 25 maggio, poi, partirà il terzo ed ultimo ciclo.

Fonte: “Carlino”