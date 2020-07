Bologna da record: difesa peggiore della storia

La notte di mercoledì a Firenze è stata amara per tanti motivi. Uno di questi è che i 4 gol incassati hanno regalato un record a dir poco negativo a questo Bologna. La squadra di Mihajlovic, che prende gol da addirittura 32 partite di Serie A consecutive, ha ora ufficialmente – a livello di numeri – la difesa peggiore della storia rossoblu. Nessun’altra formazione negli anni infatti aveva mai incassato ben 64 reti in un solo campionato: questi ragazzi, purtroppo, ci sono riusciti, e domenica sera c’è ancora da giocare l’ultima partita contro il Torino.

Questo Bologna ha dunque fatto peggio di quelli delle stagioni 1949/50 e 1990/91, che ne avevano subiti “solo” 63. Record quindi decisamente negativo per il club emiliano, che in estate dovrà leccarsi le ferite e rimboccarsi le maniche. Mihajlovic ha assolutamente bisogno di almeno un paio di rinforzi in difesa. Fra questi, potrebbe non esserci l’arrivo di un nuovo portiere: il budget limitato non consente infatti di investire sul sostituto di Skorupski. La precedenza ce l’avranno come sempre il difensore centrale ed il terzino destro.

Fonte: “Carlino”