Carlino – Bologna da record: attacco top, difesa flop

Il Bologna 2019/20 targato Sinisa Mihajlovic è una squadra da record, su questo non c’è dubbio. E non solo per la situazione unica e paradossale che sta vivendo, ma anche per quello che recitano i numeri. Da un lato, la formazione rossoblu di oggi detiene infatti il miglior attacco dell’era Saputo. Questo Bologna ha totalizzato la bellezza di 22 gol in 15 partite: nessuno nelle ultime 5 stagioni aveva fatto meglio. Trascinata da Sansone e Palacio – autori di 4 reti a testa – la squadra di Mihajlovic batte per distacco tutte le altre da quando c’è il presidente canadese: l’attuale realizzazione offensiva dei felsinei occupa il 9^ posto in Serie A.

Dall’altro lato, però, la difesa di Mihajlovic fa acqua da tutte le parti. I gol subiti nelle prime 15 giornate di campionato dai rossoblu sono ben 26: nessuno fino ad oggi aveva fatto peggio durante l’era Saputo. La stagione è ancora lunga, ma sperare di battere il record della prima difesa tornata in Serie A (45) guidata dai senatori Gastaldello e Maietta sembra impensabile. Gli acquisti estivi non hanno ancora dato i loro frutti in fase difensiva: i 15 milioni spesi per Tomiyasu, Denswil e Bani lasciano un po’ a desiderare. L’attuale difesa occupa infatti la quartultima posizione del campionato, davanti solo a Genoa, Lecce e Sassuolo. Ma questo è il Bologna di Mihajlovic: offensivo, senza paura, sfrontato.

Fonte: “Carlino”