Carlino – Bologna, continuano i movimenti in difesa

Anche la sconfitta di ieri sera l’ha confermato: il Bologna deve fare più che qualcosa in difesa. Tra meno di un mese il campionato sarà finito e la società potrà concentrarsi al 100% sul mercato, anche se le trattative potranno esser ufficializzate non prima di settembre. L’idea di Mihajlovic è chiara: spostare Tomiyasu al centro e andare alla ricerca di un terzino destro di livello. Al momento, le opzioni principali sembrano essere due: Lorenzo De Silvestri e Davide Calabria.

Il terzino del Milan avrebbe aperto ad un suo trasferimento a Bologna, ma il Diavolo non è facile da convincere: il ragazzo è un classe 1996 e può fare ancora bene per tanti anni in rossonero. Il Bologna continua a seguirlo, ma sembra che sia il laterale del Torino ad essere ora in pole position. Il tecnico serbo conosce molto bene De Silvestri, avendolo allenato alla Sampdoria, alla Fiorentina e proprio al Torino. Il giocatore – che ha già 32 anni – è in scadenza con il club granata e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo: ecco quindi che il Bologna si è inserito, proponendo un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Le due parti ne stanno discutendo.

Fonte: “Carlino”