Carlino – Bologna con vista sul mercato

Prime prove tattiche in quel di Pinzolo. Il via alla nuova Serie A si avvicina, e Mihajlovic e il suo staff iniziano a situazione campo sempre con un occhio di riguardo al mercato.

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina sottolinea come il tecnico serbo sia al lavoro per sciogliere alcuni dubbi legati al ruolo di alcuni giocatori. Come Medel: il quotidiano evidenzia come per quasi tutta la partitella di fine allenamento di ieri il cileno sia stato impiegato nella posizione di centrale difensivo e non di mediano. Va però ricordato che all’appello mancavano sia Tomiyasu che Bani, per questo non è possibile poter parlare di un Medel certamente difensore centrale nella prossima stagione. Primi segnali anche per Musa Barrow, confermato nel ruolo di esterno offensivo sinistro con Vignato sulla fascia opposta. L’attaccante gambiano dovrebbe ricoprire quella posizione anche la prossima stagione.