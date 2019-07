Bologna, chi è l’ex pugile Vincenzo Cantatore

Il Bologna cambia volto, nel segno ovviamente di Sinisa Mihajlovic. Aggressività ed intensità sono le caratteristiche principali del tecnico serbo, che per la preparazione atletica dei suoi ragazzi si affida all’amico ed ex pugile Vincenzo Cantatore. Il 48enne barese campione europeo e mondiale dei pesi massimi leggeri seguirà la rosa rossoblu sul piano fisico, anche se non è ancora chiaro se solo per l’estate o se anche per tutta la stagione.

Mihajlovic e Cantatore si sono conosciuti a Roma, ovviamente tirando di boxe. L’allenatore rossoblu è però solo l’ultimo personaggio illustre con cui l’ex pugile collabora: prima di lui ci sono stati De Silvestri, Di Francesco e Zeman, ma anche Carlo Verdone e Checco Zalone. E non è tutto. Nella sua palestra, Cantatore ha scelto anche di aiutare i ragazzi con un passato difficile: la boxe può rendere infatti la loro adolescenza meno pesante, allontanando il bullismo e sposando principi morali.

Fonte: Resto del Carlino.