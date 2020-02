Carlino – Bologna, caccia allo stadio: Ravenna in pole position, ma…

Si è concluso, nella giornata di ieri, il primo vero incontro tra il Bologna ed il Ravenna Calcio. L’amministratore delegato Fenucci – insieme all’assessore regionale Andrea Corsini – si è recato a Ravenna, dove è stato accolto non solo da alcuni rappresentanti del club romagnolo ma anche dal sindaco e dall’assessore della città, rispettivamente Michele De Pascale e Roberto Fagnani. Il club rossoblu spera infatti di poter giocare le proprie partite casalinghe allo Stadio Benelli di Ravenna, in attesa che il restyling del Dall’Ara venga ultimato.

La buona notizia è che, come riporta lo stesso sindaco, ci sono intenzioni positive da parte di tutti: in virtù dei buoni rapporti tra le due parti, infatti, tutta Ravenna – intesa sia come città che come squadra di calcio – sembra essersi resa disponibile ad ospitare il Bologna almeno per le partite del primo anno di lavori. La brutta notizia, invece, è che il Benelli non è al momento strutturato per ospitare gare di Serie A. Il Ravenna potrebbe dunque sfruttare questa occasione per rifare lo stadio – o costruirne proprio uno da nuovo – in modo tale da consegnare ai rossoblu un impianto a norma. Rimangono però da capire tempistiche e costi: le buone intenzioni non bastano. Bologna spera nel Ravenna, anche perché Modena è messa nella stessa identica situazione e invece Ferrara – casa della Spal – non è indicata per questioni di ordine pubblico.

Fonte: “Carlino”